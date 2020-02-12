شكرا لقرائتكم تشاتشيتش : بيراميدز استحق الفوز والمقاولون فريق صعب وقوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إن فريقه استحق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن فريقه كان الأفضل في كل شيء خلال اللقاء وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بتحقيق فوز كبير.

شدد المدرب خلال المؤتمر الصحفي على أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية وسيطر على مجريات الأمور واللاعبون نفذوا كل تعليمات الجهاز الفني باستثناء بعض الأخطاء التي حدثت في الشوط الثاني تحديدا ويعمل على علاجها في المرحلة المقبلة.

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تشاتشيتش أوضح أنه من الجيد أن الفوز على المقاولون مهم للغاية كونه على فريق متقدم في جدول الترتيب كما أن الثلاث نقاط جعلت الفريق يدخل المربع الذهبي مرة أخرى وسيعمل على التقدم خطوة تلو الأحرى في الجدول، مشيرا إلى أنه حافظ على إيقاع اللعب في الشوط الأول وسجل هدفين، وفي الشوط الثاني حاول المقاولون العودة وهو ما جعل الأداء يتراجع بعض الشيء.

المدرب أكد أن سر تراجع الأداء في الشوط الثاني يرجع للمجهود الكبير في الشوط الأول كما أن هناك غيابات عديدة بين الإيقاف والإصابة ودفع بعناصر لا تلعب كثيرا والفريق لديه مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويعمل على تجهيزهم للمرحلة المقبلة الصعبة، موضحا أن بيراميدز هدفه المنافسة على لقب الدوري وإنهاء المسابقة في مركز متقدم، والفوز بكأس الكونفدرالية هو الهدف حاليا بجانب كأس مصر.

وحول وجود مفاوضات بين بيراميدز وشريف إكرامي حارس الأهلي لضمه وكذلك توقيع أحمد الشناوي حارس بيراميدز للأهلي، أكد المدرب أنه لا يعلم أي شيء عن هذه الأمور ولا توجد معلومة وصلته بهذا الشأن.