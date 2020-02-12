شكرا لقرائتكم الدموع تسيطر على لاعبي دجلة خلال توديع جونياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عدد من لاعبي وادى دجلة فى نوبة بكاء، خلال توديع اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق، الذى رحل عن القيادة الفنية عقب فسخ تعاقده مع الإدارة بالتراضى بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق مؤخرًا.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة لـ"اليوم السابع" أن حالة من الحزن الشديد انتابت معظم لاعبى الفريق فى لحظة وداع الخواجة اليونانى، لافتًا إلى أن المدرب بكا أكثر من مرة متأثرًا بقرار رحيله عن القيادة الفنية لغزلان وادى دجلة.

تابع المصدر فى تصريحاته، أن لاعبى دجلة مرتبطون بعلاقة طيبة جدًا مع الخواجة اليونانى، خاصة وإنه كان يُجيد التعامل معهم من الناحية النفسية بخلاف الجانب الفنى، الأمر الذى جعل الحزن يعم على غرفة الملابس عقب انتهاء التدريب الجماعى الأخير للخواجة والذى أقيم أمس الثلاثاء.

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وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفًا.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على "تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

ويضع مسئولو دجلة الرتوش الأخيرة على تعيين الجزائرى مصطفى الخروبى مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، ومن المنتظر أن يتولى الخروبى الذى عمل مديرًا فنيًا سابقًا لفريق ليرس البلجيكى ويعمل حاليًا مدربًا للفريق الثانى بدجلة، القيادة الفنية للفريق الأول، على أن يعاونه يونس زردوك مدرب فريق 18 سنه بالنادى الدجلاوى والمدرب العام لجزر القمر.