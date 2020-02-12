شكرا لقرائتكم علي ماهر والخروبي أقوى المرشحين لخلافة جونياس في تدريب دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائي علي ماهر المدير الفني لبيراميدز والجزائري مصطفى الخروبي المدير الفني لفريق الشباب بوادي دجلة دائرة المرشحين بقوة لتولي القيادة الفنية للغزلان خلفا لليوناني تاكيس جونياس والذي انتهت علاقته بالفريق مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وكتب وادى دجلة عبر حسابه على تويتر "قرر مجلس إدارة وادى دجلة توجيه الشكر لتاكيس جونياس المدير الفنى للفريق الأول على جهوده مع الفريق لمدة موسم ونصف ترك فيها بصمة واضحة على أداء الفريق، وقد اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بشكل ودى، وأعرب مجلس إدارة نادى وادى دجلة عن تمنياته بالتوفيق لتاكيس جونياس فى المرحلة المقبلة".

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ويعد الخروبي هو الأقرب لتولي القيادة الفنية لدجلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في منحه الفرصة كونه من العاملين في النادي وسبق له تدريب فريق ليرس البلجيكي.