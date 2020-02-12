شكرا لقرائتكم غريب: صلاح اللاعب الوحيد الذي طلبت ضمه للمنتخب الأولمبي.. و3 وجوه جديدة في الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى هو اللاعب الوحيد الذي طلب من مسئولي اتحاد الكرة مشاركته مع المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو، مشيراً إلي أنه لم يتم التواصل مع اللاعب بصفة شخصية .

قال شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " ON SPORT "، أنتظر شهر يونيو المقبل لاختيار القائمة النهائية و الاستقرار على الثلاث أسماء التي تدعم المنتخب اذا أستمر نسب مشاركة اللاعبين الاساسين ضعيفة مع أنديتهم حتى الان .

وأضاف ، أنه يرغب في خوض مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة من مدارس مختلفه مثل منتخبات أمريكا اللاتنية ولكن الآن نناقش بعض العروض التي قدمت الى المسئولين في الاتحاد المصرى لكرة القدم لخوض معسكر في شهر مارس المقبل .

وتابع شوقي غريب، أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة هو المكلف بالتواصل مع محمد صلاح للحصول علي موافقة اللاعب للمشاركة في الاولمبياد .

وأشار شوقى غريب أنه طالب من بعض اللاعبين الخروج الى أندية أخرى للمشاركة على سبيل الإعارة وهذا تم مع صلاح محسن لاعب الاهلى الذى انتقل الى سموحة السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

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وكشف المدير الفني للمنتخب الاولمبى أنه سوف يضم وجوه جديدة خلال المعسكر القادم مثل حسن على لاعب المصرى البورسعيدى وفادى فريد لاعب أسوان ومحمود جاد حارس فريق إنبى بسبب أنضمام لاعبين الى المنتخب الوطنى الأول خلال المرحلة المقبلة .

وافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى دورة ودية دولية فى الإمارات وتحديدا فى دبى فى شهر مارس المقبل، والذى يشهد توقفا وفقا للأجندة الدولية للفيفا.

وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 وهى منتخبات السعودية ورومانيا والأرجنتين بجانب منتخب مصر.

كما وجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة لاعبى قطبى الكرة المصرية فى لقاء السوبر المصرى بالإمارات عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.