شكرا لقرائتكم كارتيرون: صن داونز يقدم عمل قوي مع موسيماني.. ومرشح قوي للتتويج بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بأن فريق صن داونز الجنوب إفريقي أحد أقوى الفرق المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مشيدا بالدور الكبير الذى يقوم به بيتسو موسيماني مدرب بطل جنوب إفريقيا مع فريقه خلال المواسم الماضية.

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال، يوم 29 فبراير الجاري، في القاهرة، قبل أن يستضيف المارد الأحمر 7 مارس.

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قال كارتيرون خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف": "أحترم موسيماني كثيرًا لأن الفريق يتطور تحت قيادته إنه منافس رائع وشخصية جيدة وما زال يقدم عمل متميز مع صن داونز".

أضاف: "صن داونز دائما ما ينافس على لقب دوري الأبطال، وهذا ليس سهلًا لأنك لا تمتلك أندية كثيرة قوية في إفريقيا".

يذكر أن صن داونز صن داونز يستعد لمواجهة فال يونفرستي في دور الـ16 بكأس جنوب إفريقيا، والأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتل المرتبة الثالثة في الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط.