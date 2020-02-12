شكرا لقرائتكم مدرب صن داونز: نستهدف التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم الدوري والكأس وأبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أنه يستهدف التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، من خلال الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا معا.

صن داونز يستعد لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري الأبطال، يوم 29 فبراير الجاري، في القاهرة، قبل أن يستضيف المارد الأحمر 7 مارس.

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وقال موسيماني في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف": "إذا قلت لا أفكر في الفوز بالثلاثية، فلن أكون طموحًا وإذا قلت نعم، فقد أبدو متغطرسًا بعض الشيء".

أضاف: "إذا تأهلنا لنهائي الكأس فلا يمكننا أن نمتلك أعذارًا لعدم الفوز بالثلاثية هذا الموسم".

يذكر أن صن داونز صن داونز يستعد لمواجهة فال يونفرستي في دور الـ16 بكأس جنوب إفريقيا، والأهلي المصري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتل المرتبة الثالثة في الدوري برصيد 35 نقطة بفارق 10 نقاط.