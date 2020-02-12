شكرا لقرائتكم المهدى سليمان يعرب عن دهشته من عدد ايقافات لاعبي بيراميدز عقب مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهدى سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز على هدف الأهلي الثانى الذى أحرزه المالى أليو ديانج فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، وساهم فى فوز المارد الأحمر بنتيجة 2 / 2 وحصد ثلاث نقاط غالية فى مشواره بمسابقة الدورى الممتاز.

قال المهدى فى تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الكابتن إبراهيم نور الدين حكم المباراة أشار فى البداية باحتساب الكرة ضربة مرمى، وقال لى ألعب بسرعة حرصًا على عدم ضياع الوقت، ثم تفاجئنا بتغير اشارته لضربة ركنية واستئناف اللعب عقب تنفيذ ضربة الركنية للأهلى، والتى أحرز منها ديانج هدف الفوز، والغريب كمية الاقافات التى تعرض لها لاعبى بيراميدز عقب المباراة للاعتراض على الحكم".

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أعلنت إيقاف 5 من لاعبي الفريق، علي جبر وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وأحمد أيمن منصور، لمدة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، مع إيقاف ممدوح عيد المدير التنفيذي لمدة 3 مباريات عن ممارسة أي نشاط رياضي كذلك، بناء على تقرير مقدم من الحكم إبراهيم نور الدين الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري.

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وفاز بيراميدز على المقاولون العرب بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

أحرز محمد حمدى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36 مستغلاً الأخطاء الساذجة من خط دفاع ذئاب الجبل وحارس مرماه، ثم أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 39 بسبب أخطاء دفاعية أيضًا، وفى الشوط الثانى حالف المقاولون سوء حظ كبير وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز لينتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 29 محتلاً المركز الرابع بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا، وتجمد رصيد المقاولون عند النقطة 32 محتلاً المركز الثانى بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفاً.