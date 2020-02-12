شكرا لقرائتكم وزير الشباب يوافق على طلب الأهلي بتخصيص 600 ألف لعلاج مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على طلب النادي الأهلي، بتخصيص مبلغ 600 ألف جنيه يتحملها النادي الاهلي للمساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادي واللاعب.

وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.

الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.

تستعد إدارة النادي الاهلى لصرف جزء من مستحقات علاج مؤمن زكريا لاعب الفريق الغير مُقيّد في القائمة خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما الحصول علي موافقة من أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واستيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بصرف دفعة مالية لمؤمن زكريا ومساندته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا.

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جاء ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى ، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الأخير بشأن الاستمرار فى دعم ومساندة اللاعب، خاصة أن النادى لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وسيواصل تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للاعب (غير المقيد بقائمة الفريق) من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

يشار إلى أن مؤمن زكريا صرح من قبل بأنه حتى الآن لا يعلم نوع المرض الذي يعاني منه رغم خضوعه لعدة فحوصات وبرامج علاجية تحت إشراف أكبر خبراء الطب في العالم، موضحًا أنه سيسافر إلى أمريكا للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

وطالب مؤمن زكريا، الجماهير المصرية من قبل بالدعاء له بالشفاء، مشيرا أن سبب تأخير السفر خلال الفترة الماضية، يرجع إلى تنسيقه المواعيد مع الطبيب الذي سيخضع للكشف معه إلى أنه غير مُحدد المدة التي سيخضع فيها للعلاج في أمريكا، لافتًا إلى أنه سيخضع للعلاج في مستشفى بواشنطن.

ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو أى نوع من إصابة الملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.