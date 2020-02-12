شكرا لقرائتكم خالد الغندور: ضغط مرتضى منصور سبب الاستقبال الأسطوري للزمالك بالدوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف خالد الغندور نجم الزمالك السابق حالة استقبال بعثة فريق الزمالك في قطر بالأسطوري، معتبرا ان تصريحات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي هي السبب في هذه الصورة المشرفة لاستقبال الفريق.

وقال الغندور خلال برنامج على قناة الزمالك، أن تصريحات رئيس الزمالك عن الأجواء والأمن في قطر، صنع حالة شحن ايجابي لدى المسئولين هناك بضرورة توفير اجواء جماهيرية وأمنية تليق بفريق ينافس على السوبر الأفريقي وله تاريخ عظيم مثل الزمالك.

ووجه الغندور رسالة للجماهير البيضاء التى حرصت على التواجد في استقبال الفريق لحظة وصولهم لقطر قائلا:"اللاعيبة مقدره جدا استقبالكم العظيم، وهيموتوا نفسهم علشان يسعدوكم".

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.