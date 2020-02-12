شكرا لقرائتكم بيراميدز: فتحي وإكرامي سيمثلان إضافة قوية حال انضمامهما لنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود فتح الله، مدرب نادي بيراميدز، إن بيراميدز يتعرض لظروف صعبة بعد إيقاف 5 لاعبين وإن الفوز على المقاولون كان ضروري في ظل موقف بيراميدز. Advertisements وعن دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع نجمي الأهلي احمد فتحي وشريف إكرامي، أكد فتح الله: "أحمد فتحي وشريف إكرامي يمثلان إضافة لبيراميدز حال إنضمامهما"

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