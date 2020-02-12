شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مباراة السوبر الأفريقي "حكاية إرادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب خالد الغندور نجم الزمالك السابق، لاعبي الزمالك بضرورة القتال على لقب السوبر الأفريقي امام الترجي، قائلا أن المباراة تمثل ارادة وتحد كبير من اللاعبين، وأن البطولات لا تأتي إلا بهذه الإرادة

وقال الغندور أن الزمالك في حاجة لاسعاد جماهيره، وأن هذه المباراة ستسهل مهمة الفريق في باقي المباريات القوية هذا الشهر، وسترفع من معنويات اللاعبين مطالبا الجميع بالتركيز للعودة من الدوحة بالكاس

Advertisements

ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.