شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الأمور تدار داخل الكاف لصالح الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد خالد الغندور نجم الزمالك السابق طلب الأهلي بتأجيل مباراته مع صن داونز من يوم 28 فبراير الجاري، إلى 29 من الشهر نفسه، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور خلال برنامج على قناة الزمالك، إنه يتوقع انصياع الكاف لطلب الأهلي لأن الأمور تدار داخل الاتحاد الأفريقي بالعلاقات والأهلي له الكلمة العليا.

وتوقع الغندور وأن يستجيب الكاف لطب الأهلي على أن يلعب الزمالك مباراته يوم 28 وبالتالي سيكون الأهلي حصل على راحة لمدة يوم أكثر من الزمالك.

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ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.