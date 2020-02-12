شكرا لقرائتكم أبها يبقي على الشابي حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد مجلس إدارة نادي أبها عقد المدرب التونسي عبدالرزاق الشابي لمدة موسم واحد ويبقى حتى صيف 2021. ويأتي هذا التعاقد حسبما أعلنت إدارة نادي أبها للمحافظة على الاستقرار الفني وتقديم الفريق نتائج متميزة في الدوري. ونجح عبدالرزاق الشابي في صعود فريق نادي أبها لمصاف أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيقه المركز الأول ودرع دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى إلى جانب وصول الفريق إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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