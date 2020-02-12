الفيحاء يوقع مع فانيفا بدلاً من المصاب روني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء تعاقده مع فانيفا إيما أندرياتسيما من مدغشقر لينضم إلى الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" إنه تعاقد مع اللاعب الذي يجيد اللعب في خط الهجوم قادما من أبها.
وأوضح الفيحاء أنه حصل على موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل اللاعب بدلا من التشيلي روني فرنانديز الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم.
ويحتل الفيحاء المركز العاشر في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة ويستعد الفريق لمواجهة الهلال يوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.
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