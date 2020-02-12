تقديم ختام كأس الجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقديم موعد الجولة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، لتقام 25 فبراير الجاري بدلاً من 7 مارس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية الراغبة في المشاركة بجولة أبوظبي جراند سلام التي ستقام في لندن يومي 7 و8 مارس المقبل.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد إن الأندية التي تأهلت لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة هي الوحدة والعين وبني ياس، وهي التي ستلتقي بعضها بعضاً تحت وفوق 18 سنة.