حمدان بن محمد يشهد تألق العاصفة والرئاسة في يوم الكبار

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، في ميدان المرموم تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتابع السباقات الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، وأقيمت السباقات على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كلم.

وتمكنت «فزعة» المملوكة لهجن الرئاسة من الظفر بالناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات وذلك تحت القيادة التضميرية للظافر علي الوهيبي، فيما احتاجت مطية هجن الرئاسة الأخرى الفارعة لتضع أقدامها على خط النهاية وتهدي مضمرها سلطان الوهيبي صدارة الحول المهجنات، وجاء ظهور هجن العاصفة قوياً من خلال ثالث الأشواط للزمول المحليات، حيث استطاع «شاهين» أن يكسب منافسيه، وقاد المضمر مختار عبدالملك «مزعل» للشيخ محمد بن بطي آل حامد لصدارة الزمول المهجنات في رابع الأشواط.

وشهدت الفترة الصباحية، 14 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وتم تقسيم السباقات التي أقيمت على مسافة 8 كيلومترات بين فئات المحلية والمهجنة.

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وجاء الدخول قوياً من جانب شعار هجن العاصفة عبر المضمر غياث الهلالي وكانت «الشاهينية» هي صاحبة الناموس في الشوط الأول للحول المحليات، أما الشوط الثاني للحول المهجنات فقد كان من نصيب «شواهين» بالشعار الأحمر لهجن الرئاسة تحت قيادة أحمد الخييلي، وظهرت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات والذي قدم من خلاله المضمر علي الوهيبي «شاهين»، وتدخل «مبهر» ليهدي هجن الرئاسة ومضمره محمد المهيري ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات.

وسيكون الموعد مع الرمزين الأهم في المهرجان، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الأول والرابع، وسيحصل الفائز بالسيف على جائزة تبلغ ثلاثة ملايين درهم، وبالمقابل سيكون التنافس على خنجري الزمول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث.

ويشهد ميدان المرموم، صباح اليوم ماراثون الهجن الذي يقيمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن تزامناً مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وحقق الماراثون الذي انطلق في دوراته السابقة، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، نجاحات كبيرة .

ويواصل شعار مرغم المملوك لمحمد راشد بن غدير وإخوانه، تصدر مسابقة بيرق الناموس في نسختها الثالثة، ويرغب شعار مرغم في الحصول على اللقب للمرة الثانية توالياً، حيث يتصدر قائمة الهجن المشاركة برصيد 57 نقطة.