أبوظبـي والفيكتـوري إلى الكويـت للمشاركة في مونديال الدراجات المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت، أمس، بعثة فريق أبوظبي للدراجات المائية إلى الكويت الشقيقة من أجل المشاركة في منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي تستضيفها الكويت للمرة الأولى؛ حيث من المقرر أن تنطلق ابتداء من اليوم وتستمر حتى السبت المقبل، ويشارك أبطال الفيكتوري تيم في منافسات البطولة؛ حيث يستعد النمساوي كيفين رايتتر بطل العالم 3 مرات الذي وقع مع الفيكتوري تيم عام 2019 وتربع على عرش بطولة العالم في الموسم السابق جاهداً لإثبات قدراته العالية في جائزة الكويت الكبرى ضمن فئة محترفي واقف- جي بي 1.

ويتوقع أن يتألق فريق الفيكتوري تيم في فئة جديدة لموسم بطولة العالم 2020، وذلك من خلال انضمام البطل الإماراتي علي اللينجاوي الحاصل على الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية التي انعقدت عام 2018 في إندونيسيا، وسيشارك البطل الأولمبي في فئة محترفي جالس- جي بي 1 ليرفع علم بلاده عالياً في المحافل الدولية.

وتأتي البطولة كي تكون أهم حدث عالمي على مستوى الدراجات المائية، خاصة أنها تحمل حضور ومشاركة الفئات الأقوى على المستوى الدولي وتستقطب أقوى المحترفين دوماً للمشاركة ودخول التحدي، وكانت البعثة قد غادرت، أمس، برئاسة سالم الرميثي والمتسابقين: راشد الملا وراشد الطاير وسلمان العوضي، إضافة إلى حضور ومشاركة عدد من النجوم الإماراتيين في هذه الجولة، وبين أعضاء الفريق، يستعد راشد الملا كي للدفاع عن لقب فئة الحركات الاستعراضية والذي حققه لموسمين متتاليين في البطولة في 2018 و2019، وينشد بداية قوية من خلال جولة الكويت، كما تتواجد أيضاً المتسابقة السويدية إيما نيلي، نجم فريق أبوظبي وحاملة لقب واقف سيدات عن الموسم الماضي أيضاً.

وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة الفريق أن الفريق قد بدأ موسمه الدولي مبكراً هذا الموسم وفي شهر فبراير، خاصة أن موسم الدراجات المائية قد بدأ وبشكل مبكر وقال الرميثي: مستعدون هذا الموسم للدفاع عن ألقابنا في خمس بطولات عالمية مختلفة وجاهزون كي ندافع عن هذه المكتسبات التي تحققت بصبر وتفوق الفريق طوال السنوات الماضية، وصلنا إلى قمة عالية ولا نريد أن ينزل الفريق عن هذه القمة؛ بل يتجاوزها إلى قمم وآفاق نجاح أكبر.

وعن الجولة الحالية للدراجات المائية قال الرميثي: هي جولة الافتتاح وجس النبض بالنسبة لكل المشاركين وبدء جمع النقاط للموسم الجديد، سيكون موسماً شاقاً وطويلاً ويجب أن نعمل بجهد من خلال هذه الجولة، أبطالنا جميعهم مستعدون والكل جاهز للمنافسة خاصة مع الجداول التدريبية المكثفة والإعداد المتواصل والتمارين التي خاضها أكثر الأبطال، هناك عدد ساعات معين من التدريب لبعض المتسابقين كان يصل إلى 42 ساعة أسبوعياً؛ حيث إن هذه الرياضة تحتاج إلى لياقة وقوة بدنية كبيرة ولا يستطيع أي كان أن يستمر من خلالها بدون تحضير وتجهيز مسبق.