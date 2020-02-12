العويس يحفّز الشباب للمشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحادات

دعا عبدالرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس الهيئة العامة للرياضة الكوادر الشابة من الجنسين للمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة للاتحادات، مشيراً إلى أن معظم الأندية تنحاز لأصحاب الخبرة، ولا تتطلع بعين الاعتبار للطاقات الشابة، مؤكدا ان الحكومة لا تتدخل في الانتخابات، ويتم الالتزام بالنظم والمعايير الدولية. وتطرق الوزير لملامح المرحلة المقبلة وقال إنها تشمل إطلاق صندوق مالي لدعم الكوادر الوطنية، وتوظيف أفضل المدربين، وأن التمويل سيكون مبنياً على الأداء.

وفي سؤال لضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني قال: «الملاحظ في الرياضة أن هناك من عمل لأكثر من 30 عاماً ونحن نتحدث عن صف ثان وثالث وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تأهيل الكوادر الوطنية ولا نجد أي انجاز حتى الآن في هذا السبيل، متسائلا أين وصل موضوع إعداد القادة، وموضوع التجديد، ونقل الخبرة إلى الأجيال الشابة، كما تساءل الفلاسي لماذا بعض من تقاعد في هذا القطاع، عاد من جديد، كما تساءل عن إشراك المرأة في مجالات الرياضة».

ورد العويس بقوله: إن هناك 4 جهات تعنى بهذا الموضوع والهيئة إحداها، فاللجنة الأولمبية لديها مشروع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية تقوم بتأهيل جميع المنتسبين إليها عبر برامج إدارية وفنية، مضيفا أنه تم تنفيذ ما يقارب 900 دورة لتأهيل المواطنين، وهناك خطط مستقبلية للتأهيل والجميع معني بهذا الشأن من اتحادات وأندية.

وأضاف: أتفق مع طرح العضو ضرار حول موضوع التجديد ومركز إعداد القادة، وهناك حاجة لزيادة الموازنة، موضحا انه يجري وضع مشروع قانون يتضمن عدم السماح لأي شخص بالاستمرار أكثر من دورتين، وأكد الوزير أن المجال مفتوح وسيتم العمل في جميع الأنظمة في ما يتعلق بالاتحادات لمنح الفرصة للمرأة للتواجد في مجالس الاتحادات مشيرا إلى أن منظومة العمل الرياضية مراقبة دوليا وتمنع التدخل من أي جهة.