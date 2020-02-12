العين يسقط أمام سباهان برباعية تاريخية على أرضه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

سقط العين في اختباره الأول بدوري أبطال آسيا بملعبه صفر-4 أمام ضيفه فريق سباهان الإيراني في المباراة التي جرت أمس في الجولة الأولى ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً النصر السعودي والسد القطري.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتغلب فيها فريق سباهان على العين بعد 7 مباريات أقيمت بينهما، كما أنها أقسى خسارة للعين على أرضه، إضافة إلى أن العين خسر آخر 5 مباريات في البطولة التي أقيمت على أرضه، إضافة إلى عدم فوزه في 9 مباريات توالياً.

جاءت النتيجة صادمة، وكذلك الأداء، حيث ظهر الزعيم بصورة متواضعة وبعيداً عن مستواه، وقد يكون اللاعب إسلام خان هو الحسنة الوحيدة في الفريق، في حين كشر سباهان عن أنيابه وأظهر شراسة بالغة بجانب أنه فريق منظم ويتميز لاعبوه بالسرعة والقوة البدنية العالية، واستحق الفريق الضيف الفوز عن جدارة واضعاً أول ثلاث نقاط في رصيده.

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سيطر الفريق الإيراني على وسط الملعب من خلال تحركات وانتشار لاعبيه في أرجاء الملعب، وفي الدقيقة 38 ترجم فريق سباهان أفضليته الميدانية بإحرازه هدف التقدم عن طريق محمد محبي الذي استفاد من عرضية سعيد أغاي وقفز فوق الجميع وحولها برأسه في الشباك معلناً أول الأهداف.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط أكثر من هجمة للعين لإدراك التعادل، إلا أن الدفاع الإيراني مع حارسه كانوا بالمرصاد لكل الكرات، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف وحيد.

مع بداية الشوط الثاني أضاف سباهان الهدف الثاني له عن طريق كيروس ستانلي الذي استفاد من خطأ لاعب العين فلاح وليد بإرجاع الكرة ليجد نفسه منفرداً بالحارس ووضع الكرة في الشباك، وقبل أن يفيق دفاع العين من الصدمة تلقى الفريق الهدف الثالث أيضاً بخطأ في تمركز الدفاع عندما عكس اللاعب سعيد أغاي كرة عرضية مرت من أمام الدفاع لتجد اللاعب سوريش رفيع وحيداً الذي وضع بدوره الكرة في الشباك وسط ذهول الجماهير العيناوية.

وفي الدقيقة 56 أجرى مدرب العين أول تبديلاته بدخول جمال معروف مكان بندر الأحبابي، وبعدها بدقائق دفع باللاعب عمر ياسين مكان أحمد برمان، وفي الدقيقة 78 أضاف محمد طيبي الهدف الرابع برأسية سكنت شباك خالد عيسى، لتغادر بعده الجماهير العيناوية الملعب وسط غضب كبير من الأداء والروح الغائبة.