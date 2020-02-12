لاعبات الإمارات بطلات المبارزة للفردي والفرق بـ 9 ميداليات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:مسعد عبد الوهاب

سيطرت لاعبات الإمارات على منصة تتويج المبارزة «الإيبيه والفلوريه» على مستوى الفردي والفرق، بحصدهنّ 9 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين، كفلت لهن اعتلاء قائمة الترتيب، قبل السعودية التي حققت ميداليتين فضية وبرونزية، وحلت في المرتبة الثانية قبل البحرين الثالثة برصيد 5 ميداليات برونزية، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت على صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، ويسدل الستار اليوم على فعاليات الدورة المقامة برعاية حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بعد عشرة أيام حفلت بالندية والتحدي بين المشاركات من 78 نادياً تمثل 18 دولة في المحفل الأكبر من نوعه على مستوى الوطن العربي الكبير.

وحصدت ممثلات مبارزة الإمارات لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة الميدالية الذهبية بعد فوزهنّ في مباراة مثيرة على فريق نادي الأكاديمية الأوليمبية للإيبيه السعودي بنتيجة 45-27، ونالت لاعبات السعودية الفضية، فيما حصد نادي بني ياس الرياضي الثقافي المركز الثالث والميدالية البرونزية، ونال فريق الحالة البحريني المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات سلاح فلوريه فرق حقق نادي بني ياس الميدالية الذهبية والمركز الأول بعد الفوز على نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 41-40، الذي حصد المركز الثاني والميدالية الفضية، ونال فريق الأكاديمية الأولمبية الشيش السعودي المركز الثالث والميدالية البرونزية، كما حقق فريق الحالة البحريني الميدالية البرونزية والمركز الثالث مكرر.

وعقب نهاية المنافسات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، بتتويج اللاعبات الفائزات.

ويسدل الستار اليوم في السابعة مساء على منافسات الدورة بإقامة المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة التي تحتضنها صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في ختام فعاليات النسخة الخامسة والأضخم في تاريخ الدورة ويمثل نهائي السلة مسك ختام 11 يوماً في منافسات البطولة التي استضافتها ست منشآت رياضية في إمارة الشارقة بخلاف ملاعب التدريب، وتضمنت بجانب السلة، مسابقات كرة الطائرة، والرماية، والمبارزة، والفروسية، والكاراتيه، وتنس الطاولة، والقوس والسهم وألعاب القوى.

وينتظر جمهور الدورة اللقاء النهائي الذي سيكون من العيار الثقيل ويجمع بين فريقين من ضمن أربعة بلغت المربع الذهبي (سبورتنج، المجمع البترولي، الفحيص الأردني، الأمل التونسي)، فرق حظيت بالمعدلات الأعلى من الناحيتين الهجومية والدفاعية خلال مشوارها سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، في ظل نتائج تخطت في العديد منها حاجز المئة نقطة، جاء أعلاها في اليوم الافتتاحي بفوز المجمع البترولي الجزائري على إليت السعودي، بواقع 115-36، وآخرها في ربع النهائي مع سبورتنج المصري بفوزه على الفتاة الكويتي 107-51.