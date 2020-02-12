تعاونية الاتحاد ترعى دولية «فزاع»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «تعاونية الاتحاد»؛ أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة مذكرة تفاهم مع نادي دبي لأصحاب الهمم، ترعى بموجبها بطولات «فزاع الدولية لأصحاب الهمم» للعام الثاني على التوالي.

وقع المذكرة عن «تعاونية الاتحاد» حارب محمد بن ثاني الفلاسي مدير قطاع العمليات بالإنابة عن الرئيس التنفيذي، وعن نادي دبي لأصحاب الهمم ماجد عبدالله العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، مدير البطولات.

وقال الفلاسي: نهدف من خلال هذه الرعاية إلى منح الفرصة لأصحاب الهمم؛ لتحقيق إنجازات تسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الوصول إلى المركز الأول في المجالات كافة.

ومن جهته، قال ماجد العصيمي: شكراً ل«تعاونية الاتحاد» التي كانت ولا تزال الداعم الرئيسي والأساسي ل«بطولات فزاع»، التي أصبحت محوراً رياضياً مهماً؛ حيث تمثل أبرز الرياضات البارالمبية، وتشهد مشاركة من أهم رياضيي العالم.