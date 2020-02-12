بنزيمة صاحب أعلى شرط جزائي.. وميسي خامساً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تربع النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد على عرش صاحب أعلى شرط جزائي بين نجوم المستديرة بمبلغ864.7 مليون استرليني متفوقاً على وصيفه ومواطنه أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة (677.2 مليون استرليني) وصاحب المركز الثالث نجم الريال الكرواتي لوكا مودريتش (634.9 مليون استرليني) والذي يتساوى معه في الشرط الجزائي بالمركز الرابع إبراهيم دياز.

أما نجم برشلونة وأفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد حل خامساً بمبلغ 592.5 مليون استرليني، والمفاجأة أنه يتساوى مع 3 لاعبين من لاعبي الريال هم الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور والإسبانيان إيسكو وماركو أسونسيو أصحاب المراكز 6 و7 و8 على التوالي.

في المركز التاسع هناك الويلزي جاريث بيل بشرط 423 مليون استرليني متساوياً مع جيرارد بيكيه صاحب المركز العاشر.

وبعيداً عن المراكز ال10 الأولى في القائمة يصل الشرط الجزائي للهداف الألماني تيمو فيرنر إلى 51 مليون استرليني، وهداف مانشستر يونايتد جاك جريليش إلى 45 مليون استرليني، لكن يمكن الحصول عليه بمبلغ 11 مليون استرليني فقط.

وبعيداً عن الأرقام، علق النجم البرازيلي كاكا على مستقبل ميسي مع برشلونة وقال: «من الصعب الجزم بصحة شيء أخذاً بالمظاهر. لا أعرف إن كان ميسي يريد الرحيل فعلاً أو أنه يريد فقط حماية اللاعبين لأنه الكابتن».

وعما إذا كان من الممكن رؤية ميسي بقميص أحد الأندية الإنجليزية؟ قال كاكا: «نعم ممكن، لن تكون عنده مشكلة ليلعب في أحد أندية البرمييرليج الكبيرة أو في ناد كبير من ضمن البطولات الأوروبية الثلاث الكبيرة. وكل هذا يعتمد على ما يريده هو لمسيرته. من الصعب رؤيته يلعب لفريق غير برشلونة، هذا صحيح لكن أعتقد أن وقت التغيير قد حان ليقول لنفسه: «سأعيش تجربة جديدة وسأكون أفضل لاعب بالعالم في فريق آخر».

وفي سياق متصل، كشف تقرير إسباني عن اتصال نادي برشلونة بنادي ريال سرقسطة من أجل الحصول على المهاجم الكولومبي لويس سواريز (22 عاماً) ضمن صفقة استعارة عاجلة لسد الفراغ الذي خلفه الأوروجوياني لويس سواريز بداعي الإصابة، بيد أن وضع الكولومبي الذي يطابق اسمه اسم نجم برشلونة معقد إذ إنه معار من واتفورد الإنجليزي وربما يعترض واتفورد ويمنع صفقة مهاجمه الذي سجل حتى الآن 14 هدفاً في 24 مباراة مع نادي الدرجة الثانية.

ويريد برشلونة استغلال بند في لوائح الليجا يسمح باستعارة لاعب من فريق إسباني آخر في حال إصابة بدائله في الموقع. والتحق الكولومبي سواريز بأكاديمية واتفورد في 2017 لكنه لم يلعب حتى الآن مع الفريق الأول وأمضى المواسم معاراً في بلد الوليد وجيمناسيا الإسبانيين، بيد أنه ساعد سرقسطة على الصعود من الدرجة الثالثة لينافس الفريق في الدرجة الثانية هذا الموسم.

وعلى صعيد كأس إسبانيا، يسعى كل من أتلتيك بلباو وريال سوسييداد لمواصلة مشوارهما وبلوغ المباراة النهائية، بعد إقصائهما برشلونة وريال مدريد توالياً من ربع النهائي، عندما يستضيف الأول غرناطة اليوم الأربعاء والثاني ميرانديس من الدرجة الثانية غداً الخميس ضمن ذهاب الدور نصف النهائي.

وهي المرة الأولى منذ عام 2010 التي سيغيب فيها ريال مدريد وبرشلونة عن المربع الذهبي للمسابقة أو حتى عن المباراة النهائية، كما يغيب فالنسيا وأتلتيكو مدريد، لذلك فإن نصف النهائي فقد الكثير من قيمته جماهيرياً.

ويستضيف بلباو ثاني أكثر الأندية تتويجاً باللقب (23 مرة).