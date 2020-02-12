الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية نظيفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

واصل الأهلي المصري تغريده خارج السرب في الدوري المصري لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الرابع عشر في 14 مباراة، وذلك على حساب ضيفه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في المرحلة ال17.

وعزز الفريق الأحمر بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، صدارته للترتيب بالعلامة الكاملة (42 نقطة)، بفارق 10 نقاط عن «المقاولون العرب» صاحب المركز الثاني، والذي خاض مباراتين أكثر.

وسجل أهداف الأهلي النيجيري جونيور أجايي (33) وعمرو السولية (69) ومحمد مجدي «أفشه» (85).

وتسيد الأهلي اللقاء على صعيد الأداء والنتيجة في ظل تراجع لاعبي طلائع الجيش في مواجهة مد هجومي أحمر.

من جهة أخرى، رفض مسؤولو النادي الأهلي، فكرة رحيل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق للدوري السعودي الموسم المقبل، وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي، رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري، على خلفية حالة الغضب التي انتابته، نتيجة عدم تحدث مسؤولي الأهلي معه بشأن تجديد عقده حتى الآن، ويرى مسؤولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة، وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على شريف، حتى بعد إعلانه الرحيل. وأكد مصدر في الأهلي، أن النادي سيعقد جلسة حاسمة مع شريف إكرامي، عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 6 أو 7 مارس/ آذار المقبل من أجل حسم مسألة تجديد عقده.

وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وهم: «شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور»، سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة، بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي «سليمان وإكرامي وفتحي»، فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قراراتها بشأن أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والتي شهدت حالات شغب، وخروجاً وتقرر إيقاف لاعبي بيراميدز أحمد أيمن منصور، ورجب عبد الحليم بكار، وعلي جبر وعمر جابر ثلاث مباريات.

كما تم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة، مع تغريمه خمسين ألف جنيه.

من ناحية أخرى، اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، وصول طلب رسمي ومشترك من ناديي الأهلي والزمالك، لتأجيل مباراة القمة، المقرر لها يوم 24 فبراير/ شباط الجاري.

ورغم وصول موافقة الأمن على إقامة اللقاء باستاد القاهرة يوم 24 فبراير، إلا أن المباراة مازالت تمثل أزمة وصدعاً داخل مجلس الجبلاية، بسبب تأجيلها من عدمه، في ظل طلب الزمالك ترحيل اللقاء، خوفاً على لاعبيه من الإجهاد والإصابات، وكشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن أن تأجيل قمة الدوري، حتى الآن، صعب للغاية، لضيق الوقت، كما أن البحث عن موعد مناسب للفريقين بعد ذلك سيربك جدول الدوري، إلى جانب أن المباراة تم تأجيلها مرتين من قبل.