المهيري: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

يخوض فريق الحمرية، تجربة ودية أمام الشارقة في الخامسة من مساء غد الخميس بملعب الشارقة، وتعتبر تجهيزية ل«العنابي» الذي يغيب عن مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى بسبب البرمجة.

واعتبر ماجد المهيري مشرف الفريق أن التجربة مهمة وهي فرصة لتحقيق مكاسب قبل المباراة المقبلة في الدوري. وأضاف: مواجهة بطل دوري الخليج العربي ستكون مفيدة بكل تأكيد وستمنح المدرب ما يبحث عنه.وعلق على خسارة الفريق أمام الإمارات، ورأى أنها غير مستحقة، مشيراً إلى القرارات التحكيمية المؤثرة، وقال: الكل أجمع على أن الحمرية تعرض لظلم في هذه المباراة، فالهدف الذي سجلناه صحيح وركلة الجزاء أيضاً صحيحة،لقد عانينا من التحكيم وأخطائه، ولدينا تحفظات وملاحظات كثيرة على التحكيم، نتمنى أن يأخذ بها المسؤولون عن التحكيم ونأمل أن يضعوا بعين الاعتبار أهمية المباريات المقبلة وحساسيتها، ونتمنى أن يتم تعيين حكام أصحاب خبرة.

وذكر المهيري أنه نال بطاقتين صفراويين مع أنه مشرف الفريق فيما كان ينال واحده في موسم كامل عندما كان لاعباً.

وزاد: اقترح أن يفتح الاتحاد الفرصة للمقيمين للدخول في مجال التحكيم، هناك سودانيون ومصريون وحكام من جنسيات عربية وأخرى يملكون معرفة ودراية بالتحكيم وبعضهم مارس التحكيم في بلده وبعضهم كانوا لاعبين في منتخبات بلادهم والأندية الكبيرة بها، ونحن نشاهدهم في الدورات والمباريات الودية، وقطعاً سيحقق هؤلاء النجاح، وسأل: طالما أننا فتحنا الفرصة للمقيمين ومواليد الدولة كلاعبين لماذا لا نتيح لهم الفرصة في التحكيم؟.

ورشح المهيري الإمارات للصعود عبر المركز الأول، فيما قال إن البطاقة الثانية ستكون بين 4 فرق، وبالنسبة لفريق الحمرية فإن الفرصة موجودة.