شراكة إماراتية ـ أمريكية فــي الرياضــة الإلكترونيــة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت سفارة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة «مونيومنتال سبورتس آند انترتينمنت» الأمريكية- «أم اس إي»- عن تأسيس شراكة بينهما لتشجيع نمو وشمولية الألعاب الرياضية الإلكترونية على مستوى العالم.

وستساعد منظمة «أم اس إي» على نشر رسالة مبادرة «UAEUSA UNITED» التي قدمتها سفارة الدولة في واشنطن، وتتولى المبادرة تقديم مسابقة «كابس قيمنغ ايسبورتس».

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