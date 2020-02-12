«دبي الرياضي» يطلق الدورة الـ 8 لنموذج التفوق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي، عن إطلاق الدورة الثامنة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي يتم فيه تقييم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم خلال الموسمين الرياضيين (2018- 2019) و(2019- 2020) للفوز بجوائز التفوق الرياضي، وذلك من أجل تطوير العمل الإداري والفني في الأندية وشركات كرة القدم المنضوية تحت مظلة المجلس.

وتتميز الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، بإطلاقها ضمن عام الاستعداد للخمسين؛ حيث تم تطوير النموذج ليتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية الحكومية، كما يواكب رؤية مجلس دبي الرياضي المتمثلة في الوصول إلى مجتمع رياضي متميز وسعيد.

وتتميز الدورة الثامنة بالتركيز على الإنجازات الرياضية؛ حيث يمثل معيار الإنجازات الرياضية 30%.

ويتضمن نموذج التفوق الرياضي 7 معايير رئيسية، هي: الإنجازات الرياضية، الكفاءة المؤسسية، الرعاية المتكاملة للمواهب، المنشآت الرياضية، الأنشطة المجتمعية، الابتكار، والروح الرياضية، وتم تحديد وزن لكل معيار يتم من خلاله تحديد النتيجة النهائية لكل ناد رياضي أو شركة كرة قدم، وتم توزيع المعايير كالتالي: معيار الإنجازات الرياضية يبلغ وزنه 30%، معيار الكفاءة المؤسسية ووزنه 25%، معيار الرعاية المتكاملة للمواهب ووزنه 15%، معيار المنشآت الرياضية ووزنه 10%، معيار الأنشطة المجتمعية ووزنه 5%، معيار الابتكار ووزنه 5%، معيار الروح الرياضية ووزنه 10%.

جوائز تكريم

يتم تكريم الرياضيين والأندية وشركات كرة القدم في 16 جائزة مختلفة تنقسم إلى جانبين هما: فئات التفوق الرياضي المؤسسي، وفئات التفوق الرياضي الفردي.

وتتضمن فئات التفوق الرياضي المؤسسي 6 جوائز هي: التفوق الرياضي للأندية، والتفوق الرياضي لشركات كرة القدم، أفضل شركة في مجال الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، أفضل ناد أو شركة في مجال الكفاءة المؤسسية، أفضل ناد أو شركة في الابتكار، وأفضل جمهور.

فيما تتضمن فئات التفوق الرياضي الفردي 10 جوائز، هي: أفضل لاعب في الألعاب الفردية، أفضل لاعب في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة في الألعاب الجماعية، أفضل لاعب في كرة القدم، أفضل ناشئ في كرة القدم، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعب من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية، أفضل لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية، ويفوز النادي أو شركة القدم بالجائزة بعد أن يحصد أعلى درجة في كافة معايير النموذج بما يتعلق بالفئة الفائز بها.