قفز حواجز في المدينة المستدامة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي الفروسية في المدينة المستدامة بدبي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، إقامة فعاليات الدورة الثالثة من بطولة الخيول الدولية 2020 الذي تنظمه المدينة المستدامة لقفز الحواجز بداية من اليوم وحتى السبت المقبل بمشاركة 200 متسابق يمثلون عدداً كبيراً من الدول من المنطقة والعالم.

وسيتم تنظيم مزاد حصري يوم بعد غد الجمعة على أجود أنواع الخيول ذات السلالات العريقة.

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