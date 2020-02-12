المدفع يشيد بنتائج «الشارقة البحري» في بطولة الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:حسن الخميس



أشاد علي بن سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي بنتائج فريق النادي خلال مشاركته الأخيرة في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية التي جرت في العاصمة أبوظبي، معتبراً أن فوز الدراج عامر حوير بصدارة فئة جي بي 3، أكد أن الفريق بخير ويمتلك إمكانات فنية قادرة على تحقيق أفضل النتائج محلياً ودولياً.

أكد المدفع أن النادي سيواصل دعمه الكبير لكافة المتسابقين الذين يمثلون الإمارة الباسمة في كافة التظاهرات الدولية والمحلية.جدير بالذكر أن فريق نادي الشارقة الدولي للدراجات المائية شارك في ثاني جولات بطولة الإمارات الدولية المفتوحة للدراجات المائية التي تم تنظيمها من قبل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في أبوظبي بفريق ضم 5 متسابقين هم: عامر حوير الفائز بالمركز الأول في فئة جي بي 3، وعبدالجليل العوضي صاحب المركز الثاني في فئة الاستعراض الحر، وكل من خالد الزرعوني ومانع حبيب المرزوقي والدراج المقيم ماركوس، وكان أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي تولى الإشراف على مهمة الفريق خلال المشاركة في الحدث.

أقيمت الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي بمشاركة 82 دراجة.

وبلغ عدد الجنسيات المشاركة تسع هي الإمارات والكويت والسعودية والبحرين، ولبنان والمغرب وفرنسا وبريطانيا والمجر، وشهدت الجولة حضوراً جماهيرياً كبيراً فاق ثلاثة آلاف متفرج.

ومن المقرر أن تستضيف الشارقة الجولة الثالثة والأخيرة خلال شهر إبريل المقبل، وسيحدد النادي قريباً المكان المقترح لاستضافة الحدث، والجدير بالذكر أن دبي كانت استضافت الجولة الأولى من البطولة، واستضافت أبوظبي الجولة الثانية، على أن يكون مسك ختام الحدث في الإمارة الباسمة خلال شهر إبريل المقبل.