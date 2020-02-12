بني ياس يستأنف تدريباته استعداداً لشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:أحمد السيد

استأنف بني ياس تدريباته، أمس الأول، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الألماني وينفريد شايفر للاعبين لمدة 3 أيام بعد نهاية مباراة السماوي الأخيرة أمام الوحدة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي.

ويستعد بني ياس لمواجهة شباب الأهلي في مناسبتين خلال فبراير/‏‏شباط الجاري، حيث يلتقي مع «الفرسان» في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 21 الجاري.

وقرر الجهاز الفني ل«السماوي» منح اللاعبين راحة عقب فترة من ضغط المباريات، حيث خاض الفريق 4 مباريات متوالية في الدوري خلال فترة زمنية قصيرة، وسيعكف شايفر خلال الفترة المقبلة على استغلال فترة التوقف.