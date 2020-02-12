شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يستأنف تدريباته استعداداً لشباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استأنف بني ياس تدريباته، أمس الأول، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة الألماني وينفريد شايفر للاعبين لمدة 3 أيام بعد نهاية مباراة السماوي الأخيرة أمام الوحدة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي.
ويستعد بني ياس لمواجهة شباب الأهلي في مناسبتين خلال فبراير/شباط الجاري، حيث يلتقي مع «الفرسان» في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 21 الجاري.
وقرر الجهاز الفني ل«السماوي» منح اللاعبين راحة عقب فترة من ضغط المباريات، حيث خاض الفريق 4 مباريات متوالية في الدوري خلال فترة زمنية قصيرة، وسيعكف شايفر خلال الفترة المقبلة على استغلال فترة التوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ياس يستأنف تدريباته استعداداً لشباب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.