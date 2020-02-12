فيتايز الروسي يتصدر منافسات اليوم الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت منافسات اليوم الثالث من النسخة الثانية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020، تتويج فريق فيتايز الروسي بالمركز الأول في تحدي إنقاذ الضابط، وذلك ضمن المنافسات التي تقام في المدينة التدريبية بمنطقة الروية من 9 إلى 13 فبراير الجاري، بتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي، وبمشاركة 46 فريقاً تمثل 26 دولة.

وحقق الفريق الروسي المركز الأول بزمن وقدره 2:53:91 دقيقة، حاصداً جائزة ال5000 دولار، فيما جاء فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة في المركز الثاني لينال جائزة قدرها 3000 دولار، وحل فريق الأمن الوطني البيلاروسي في المركز الثالث وحصل على 2000 دولار.

وأشاد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بفعاليات معرض التجهيزات العسكرية المصاحب للنسخة الثانية من بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2020»، والإقبال الذي شهده من الشركات المتخصصة.

Advertisements

وقال القائد العام لشرطة دبي إن الإقبال الكبير من الشركات المتخصصة بتوريد معدات وتجهيزات الوحدات الخاصة يثبت نجاح بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» في نسختها الأولى، والصدى الإيجابي والمؤثر للبطولة عالمياً.

جاء ذلك خلال تفقد أجنحة المعرض المصاحب للبطولة الذي يضم أكثر من 15 شركة متخصصة في توريد معدات وتجهيزات الفرق التكتيكية، يرافقه اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي.

وعلى هامش منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية شراكة مع رابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة وجاهزية فرق القيادة العامة لشرطة دبي ووحداتها المتخصصة.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ومن الجانب الآخر كينيث ثوربرجور إيلس المدير التنفيذي لرابطة الفرق التكتيكية الأمريكية، بحضور عدد من كبار الضباط والأفراد .