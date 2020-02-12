شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بين رونالدو وإبراهيموفيتش غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتواجه النجمان المخضرمان كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش غداً الخميس، في مباراة منتظرة بين يوفنتوس ومضيفه ميلان، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم الذي يفتتح اليوم الأربعاء، بمواجهة قوية أيضاً بين إنتر وضيفه نابولي.

ويبرز البرتغالي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الموسم بتسجيله 23 هدفاً في مختلف المسابقات.

في المقابل، سجل زلاتان (38 عاماً) ثلاثة أهداف بعد عودته إلى الدوري الإيطالي، لخوض تجربة ثانية مع ميلان.

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