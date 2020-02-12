دوري أبطال الإمارات للجودو ينطلق الجمعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد صالة المزهر الرياضية في دبي، بعد غد الجمعة صباحاً، انطلاقة الجولة الأولى من دوري أبطال الإمارات للجودو، وذلك بمشاركة كافة الأندية في مختلف الفئات السنية للحدث والتي تتمثل في أعمار تحت 15 و16 و17 سنة، بجانب فئة الشباب لأعمار ما بين 18 و19 و20 سنة، وستكون الجولة الثانية يوم 21 فبراير/شباط الحالي.

وحدد البرنامج العام من اللائحة الفنية، أوزان فئات الناشئين بأوزان تحت 50كلج، 55 و60 و66كلج، أما فئة الشباب فقد تحددت بأوزان 81 كلج، 90، 100، وفوق 100 كلج.

وتتابع منافسات البطولة لجنة المنتخبات الوطنية للجودو لاختيار أبرز اللاعبين الذين يمكن إضافتهم لقائمة المنتخبات العمرية التي تستعد للمشاركة في بطولة العرب التي تحتضنها القاهرة في 20 مارس/آذار المقبل، والتي تسبقها بطولة كأس محمد بن زايد للجودو التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير.