خمينيز: غياب «الفار» أفقد الوحدة نقطتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

خرج الوحدة بنقطة في ضربة بداية مشواره في دوري أبطال آسيا بالتعادل أمام ضيفه الأهلي السعودي 1-1، ضمن مباريات المجموعة الأولى من المسابقة، وأوقف مسلسل هزيمتيه في النسختين السابقتين خلال المباراتين الافتتاحيتين.

الوحدة لم يكن سيئاً في المباراة، وحصل على عدد من الفرص في الشوط الأول والثاني لم تترجم، بسبب سوء تقدير المهاجمين، وتألق حارس ودفاع الأهلي السعودي، وجاءت تدخلات المدرب الإسباني مانويل خمينيز متأخرة في ظل الأداء البطيء للكربي في الطرف الأيمن وتوهان خليل إبراهيم.

ويخوض الوحدة مباراته الثانية في البطولة أمام الشرطة العراقي في أربيل يوم الاثنين المقبل.

من جهته، شدد الإسباني خمينيز مدرب الوحدة على أهمية استخدام تقنية الفيديو «الفار» في مباريات دور المجموعات للبطولة الآسيوية، ورأى أن تقنية الفيديو لو طبقت في اللقاء لخرج العنابي فائزاً بالمباراة، وحصد النقاط الثلاث.

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وأضاف: هناك قرارات كانت تحتاج إلى تقنية الفيديو، ومنها لمس مدافع الأهلي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بينما كانت التسديدة في طريقها إلى المرمى، كما أن تيجالي سجل هدفاً ألغاه الحكم بداعي تدخله مع الحارس، مع أن الأخير اصطدم بزميله المدافع، هذا عدا أن حارس الأهلي كان يستحق بطاقة حمراء، لتدخله العنيف على إسماعيل مطر.

وبدوره، عبر السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي، عن حزنه وعدم رضاه عن التعادل مع الوحدة، وقال: من الطبيعي أن أحزن لضياع نقطتين في آخر دقيقة من المباراة، لكنني راضٍ بشكل عام على أداء اللاعبين، بالنظر إلى أن المباراة خارج أرضنا.

وأعرب الكوري الجنوبي تشانغ ريم مدافع الوحدة عن سعادته بمساعدة فريقه في تحقيق التعادل الصعب في آخر دقيقة من المباراة، وقال: أسعد بتقديمي المساعدة للفريق وتسجيل هدف التعادل

وعن المباراة قال: المباراة كانت صعبة، وكل لقاءات البطولة الآسيوية لن تكون سهلة، المهم أننا حصلنا على نقطة وعلينا أن نعوض في الجولات المقبلة.

وأكد عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي جدة وصاحب الهدف، إن التعادل أمام الوحدة بطعم الخسارة.