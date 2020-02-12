أجواء دبي تُسعد «المدفعجية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم أرسنال الإنجليزي معسكره التدريبي الشتوي في دبي، وقفل عائداً إلى لندن على إحدى رحلات طيران الإمارات، بعد أن استمتع «المدفعجية» بأجواء دبي وكرم الضيافة ومرافق التدريب الرائعة، وأخيراً بإطلالة على ثقافة المنطقة من خلال رحلة رالي صحراوي نظمتها للفريق شركة «المغامرات العربية» التابعة لطيران الإمارات.

وهذه أول مرة يزور فريق أرسنال دبي بكامل نجومه، وعقب اختتام معسكرهم التدريبي المكثف، انطلق «المدفعجية» في رحلة سفاري صحراوي، استمتعوا خلالها بركوب سيارات الدفع الرباعي على الكثبان الرملية والمشهد الساحر لغروب الشمس والمناظر البانورامية حول المخيم البدوي الصحراوي، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية تقليدية وعشاء عربي.

وخلال فترات الاستراحة في المعسكر التدريبي، استمتع لاعبو الفريق مع زملائهم وعائلاتهم بجولات في مدينة دبي ومعالمها الشهيرة عالمياً.

وتعد شراكة طيران الإمارات ونادي أرسنال الأكثر شهرة على مستوى العالم، كما أن «طيران الإمارات» هي الشريك الأطول مدة لأرسنال، حيث تعود علاقتهما إلى عام 2006.