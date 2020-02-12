شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة من 12 فـي الجـولـة الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر العين أمام سباهان أصفهان (صفر-4) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، ليتعرض لأقسى هزيمة له في تاريخ مبارياته على أرضه في البطولة.
كما سقط الشارقة أمام التعاون (صفر-1) في مباراة لم يقدم فيها «الملك» أي شيء يذكر.
وأكمل العين والشارقة معاناة أندية الإمارات في الجولة الأولى؛ بعد أن خسر شباب الأهلي أمام باختاكور (1-2)، وتعادل الوحدة مع الأهلي جدة (1-1)، ليهدي «العنابي» نقطة يتيمة لفرقنا من أصل 12 نقطة.
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