نقطة من 12 فـي الجـولـة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر العين أمام سباهان أصفهان (صفر-4) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا، ليتعرض لأقسى هزيمة له في تاريخ مبارياته على أرضه في البطولة.

كما سقط الشارقة أمام التعاون (صفر-1) في مباراة لم يقدم فيها «الملك» أي شيء يذكر.

وأكمل العين والشارقة معاناة أندية الإمارات في الجولة الأولى؛ بعد أن خسر شباب الأهلي أمام باختاكور (1-2)، وتعادل الوحدة مع الأهلي جدة (1-1)، ليهدي «العنابي» نقطة يتيمة لفرقنا من أصل 12 نقطة.