انطلاق بطولة شمس للكريكيت بمشاركة 8 فرق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بطولة مدينة الشارقة للإعلام (شمس) للكريكيت، على أرض مجمع البطائح للكريكيت، بالتعاون مع بلدية البطائح، وبمشاركة 8 فرق رياضية تمثل عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، ويمثلها أكثر من 100 لاعب.

حضر الافتتاح الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد عبدالله بن حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح عضو مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وحمد سالم بن حموه الكتبي رئيس مجلس نادي البطائح، وعبيد سعيد الطنيجي أمين سر نادي البطائح، والمهندس فتحي جبر عفانة الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء.

وعبّر الدكتور خالد عمر المدفع عن سعادته بالأجواء التي أحاطت اليوم الأول من البطولة، وأشار إلى أن (شمس) التي تعد مركزاً عالمياً للابتكار في المنطقة، لا يقتصر مجال عملها أو نطاق اهتمامها على الصناعات الإعلامية والإبداعية فحسب، وإنما تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها المجتمعي، وتطوير تعاونها مع جميع الشركاء.

من ناحيته، أكد محمد عبدالله بن حليس الكتبي أن البطولات الخاصة التي تحظى برعاية مميزة من جهات حكومية مثل مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، تنفرد دائماً بنجاح تخطيطها وتحقيق أهدافها.