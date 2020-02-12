شكرا لقرائتكم خبر عن صقور حمدان بن محمد تتألق في بطولة فخر الأجيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تفوقت صقور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور لتثبت قدرتها في فئة حر وحش فرخ وجرناس، بعدما انتزعت المراكز الأولى بجدارة، وحصد «الشبابي» المركز الأول في شوط حر فرخ رئيسي وأحرز «شيبوب» الريادة في شوط حر جرناس رئيسي.
ووجه سمو ولي عهد دبي، بمنح جائزة المركز الأول التي حققها في السباقين إلى من يليه على قائمة الترتيب، لتحفيز المشاركين ودعمهم وحثهم على استدامة تراثهم الوطني.
وكسب «الشبابي» لقب شوط حر فرخ رئيسي، بعدما قطع المسافة في زمن وقدره 17.700 ثانية، ليتقدم بفارق لافت عن صاحب المركز الثاني، كما تفوق «شيبوب» في شوط حر جرناس رئيسي.
وثمن راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشاركة سمو ولي عهد دبي، بأجود طيوره وأكثرها قوة، ليكون الداعم والقدوة في هذه البطولات التراثية، الأمر الذي يجسد حرصه على تشجيع المشاركين في هذه المنافسات التي تقام بدعم سخي وغير محدود من سموه، وتسهم في تعزيز الهوية الوطنية وغرسها في نفوس الناشئة.
وأعربت سعاد إبراهيم درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فخرها بمشاركة سمو ولي عهد دبي، لكونها رافداً متجدداً من عطاء سموه وحرصه على استمرارية هذه البطولات كأحد أهم الأحداث محلياً وإقليمياً.
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