أعلام 12 دولة ترفرف في بطولة أبوظبي للكايت سيرف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ولجنة الكايت سيرف عن تفاصيل بطولة أبوظبي الدولية للكايت سيرف، والتي تنطلق يوم 13 فبراير الجاري، على كورنيش العاصمة وتستمر حتى 15 فبراير من الشهر نفسه، ويبلغ مجموع جوائزها 100 ألف دولار.

جاء الكشف عن تفاصيل البطولة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بمقر المجلس بمدينة زايد الرياضية، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس لجنة الكايت سيرف وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وماجد عبدالله المهيري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وماركوس سشتوند الأمين العام للاتحاد العالمي للكايت سيرف. ويشارك في المنافسات التي تقام لثلاثة أيام نحو 60 متسابقاً من أكثر من 12 دولة، من بينهم ثلاثة إماراتيين هم عبدالعزيز المرزوقي وسهيل عبدالرحمن المري وأحمد ضاحي بطي.

ووجه الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي على دعم سموه للرياضة بشكل عام ولمختلف الأحداث التي تقام في أبوظبي، مشيراً إلى أن المجلس يقدم كل سبل الدعم من أجل إنجاح البطولة.

وأعلن الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان عن رفع قيمة الجوائز المخصصة للبطولة إلى مئة ألف دولار، وقال: «بكل تأكيد الجوائز المالية تعد حافزاً مهماً للغاية في بث الحماس في نفوس ممارسي هذه الرياضة».

وأكد ماركوس، الأمين العام للاتحاد الدولي، أن العاصمة الإماراتية دوماً ما تضيف المزيد من الإبداع والنجاح لمختلف الأحداث التي تقام على أرضها.

وقال عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان عن بطولة أبوظبي الدولية للكايت سيرف، التي تقام بمشاركة عالمية وتحت إشراف الاتحاد الدولي وبالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف، وتمثل هذه البطولة تاكيداً جديداً على المكانة العالمية الكبيرة التي تقطعها أبوظبي في أجندتها الرياضية المتنوعة».

وأضاف: «يولي مجلس أبوظبي الرياضي أهمية كبيرة لدعم استراتيجية وفعاليات نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت 2019-2023 في كل الجوانب».

ووجه ماجد عبدالله المهيري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها الدائم للأحداث الرياضية بشكل عام والبحرية منها بشكل خاص، وأضاف: «يسعد النادي استضافة بطولة أبوظبي الدولية للكايت سيرف، لاسيما وأن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي أطلقها النادي في وقت سابق والتي تتضمن الشراكة مع مختلف الاتحادات والعمل على استضافة مجموعة مهمة من البطولات العالمية».