تلدرة.. من تدريبات العراء إلى الصالات المكيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن قطع نادي تلدرة السوري مشواراً صعباً من أجل الالتحاق بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة، استطاع بشكل لافت أن يترك بصمة مشرّفة على صعيد المشاركة، وتمثيل بلاده في منافسات الكرة الطائرة التي ودّعها دون أن يشارك في أدوارها النهائية.

ولم تكن المعاناة التي رافقت مسيرة ممثل سوريا للوصول إلى الدورة سهلة، وأكدت أسرة النادي أنها قهرت الثلوج؛ عبر التدريبات اليومية في العراء؛ لعدم وجود صالة مغطاة يتم التدريب فيها، فضلاً عن تواضع الإمكانات.وقال منذر حسين رئيس نادي تلدرة السوري، ورئيس البعثة، إن النادي يقع في منطقة ريفية نائية تابعة لمحافظة حمص في منطقة السلمية، ولا توجد لديه صالة مغطاة للألعاب؛ حيث إن اللاعبات يتدربن في مكان مكشوف، ويتعرضن للعواصف الثلجية، والرياح الشتوية الباردة؛ لكنّ اللاعبات تحملنها، واستفدن من صعوباتها بكل عزيمة وإصرار.

وقالت اللاعبة عبير حيدر: إن الظروف الصعبة التي تدربن فيها لم تزدهن إلا صلابة لتمثيل مشرف للكرة الطائرة السورية في هذا المحفل العربي الكبير.

أما غربة عيذوقي، فشاطرت مواطنتها الرأي بأن تواجد اللاعبات المحترفات في صفوف الأندية الأخرى هو الفارق بينهن وبين بقية المشاركات.وقالت عيذوقي: المشاركة بحدّ ذاتها تعد إنجازاً، وهذا حصاد تعبنا الذي زرعناه طيلة الأشهر الماضية تحت الثلوج، وعبر التدريبات المرهقة، وقطع مسافات طويلة من قريتنا حتى الوصول إلى صالة مغطاة؛ لأجل تدريب احترافي، وكنّا نتمنى أن نصل إلى دور الثمانية الكبار، وتخطي مرحلة المجموعات كأقل تقدير.