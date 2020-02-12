بيراميدز يهزم المقاولون ويصعد للمركز الرابع

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صعد بيراميدز الى المركز الرابع بفوزه المستحق على مضيفه المقاولون العرب 2-صفر الثلاثاء بملعب المقاولون العرب في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة مصر في كرة القدم.
وسجل محمود حمدي (36) والغاني جون انتوى (40) الهدفين.
وخاض بيراميدز المباراة في غياب 5 لاعبين بسبب الايقاف تنفيذا لعقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وهم على جبر واسلام عيسى ورجب بكار واحمد ايمن منصور وعمر جابر، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (نحو 3 الاف دولار) لاعتراضهم على قرارات ابراهيم نور الدين حكم مباراة ناديهم امام الاهلي في المرحلة الماضية والتي انتهت بفوز الاخير 2-1.
وهو الفوز الثامن لبيراميدز هذا الموسم فرفع رصيده إلى 29 نقطة منتزعا المركز الرابع بفارق نقطتين من الاتحاد السكندري الذي خسر أمام ضيفه أسوان صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة، فيما مني المقاولون العرب بخسارته الخامسة هذا الموسم والثانية على التوالي بعد سقوطه امام انبي 1-2 في المرحلة الماضية، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني.
ملخص المباراة:
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