بيراميدز يهزم المقاولون ويصعد للمركز الرابع

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صعد بيراميدز الى المركز الرابع بفوزه المستحق على مضيفه المقاولون العرب 2-صفر الثلاثاء بملعب المقاولون العرب في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة مصر في كرة القدم.

وسجل محمود حمدي (36) والغاني جون انتوى (40) الهدفين.

وخاض بيراميدز المباراة في غياب 5 لاعبين بسبب الايقاف تنفيذا لعقوبة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم وهم على جبر واسلام عيسى ورجب بكار واحمد ايمن منصور وعمر جابر، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (نحو 3 الاف دولار) لاعتراضهم على قرارات ابراهيم نور الدين حكم مباراة ناديهم امام الاهلي في المرحلة الماضية والتي انتهت بفوز الاخير 2-1.

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وهو الفوز الثامن لبيراميدز هذا الموسم فرفع رصيده إلى 29 نقطة منتزعا المركز الرابع بفارق نقطتين من الاتحاد السكندري الذي خسر أمام ضيفه أسوان صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة، فيما مني المقاولون العرب بخسارته الخامسة هذا الموسم والثانية على التوالي بعد سقوطه امام انبي 1-2 في المرحلة الماضية، فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثاني.

ملخص المباراة: