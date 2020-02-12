إصابة ديمبيلي تبعده عن الملاعب لستة أشهر وعن كأس أوروبا 2020









اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أن مهاجمه الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي سيغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر فخذه الايمن، وبالتالي لن يشارك في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 12 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو المقبلين.

وكتب برشلونة في بيان أن "عثمان ديمبيلي خضع لعملية جراحية ناجحة الثلاثاء في توركو (فنلندا)، وأن فترة غيابه عن الملاعب تقدر بنحو ستة أشهر".

وتعتبر فترة الغياب الطويلة ضربة قاسية للمهاجم الواعد (22 عاما)، ولكنها في المقابل فرصة لناديه برشلونة الذي بات بإمكانه التعاقد مع لاعب جديد رغم إغلاق فترة الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الماضي، وذلك بسبب فترة الغياب الطويلة في حال سمح له الاتحاد الإسباني للعبة بذلك.

وكان ديمبيلي (9 مباريات وهدف واحد هذا الموسم) تعرض لاصابة في الفخذ الأيمن في تمارين برشلونة الاثنين الماضي، في وقت كان يستعد فيه للعودة الى الملاعب الشهر الجاري بعد تعافيه من إصابة سابقة في الفخذ ذاتها.

وتعرض بطل العالم لست اصابات في عام 2019، ليغيب عن 63 مباراة رسمية منذ وصوله الى برشلونة في صيف 2017 بصفقة خيالية قد تصل الى 145 مليون يورو.

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وكان اللاعب تعرض لاصابة مماثلة انما في فخذه الايسر في ثالث مبارياته مع برشلونة في ايلول/سبتمبر 2017، عندما حاول ان يلعب كرة بالكعب امام خيتافي، ليبتعد عن الملاعب خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة ايضا في فنلندا.

ولم يلعب ديمبيلي مع المنتخب الفرنسي منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 (مباراة ودية ضد الأوروغواي).

وتزيد هذه الانتكاسة الجديدة تعقيد مهمة النادي الكاتالوني الذي يعيش موسما صعبا. وكان برشلونة قرر عدم التعاقد مع أي مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة لتعويض غياب هدافه الأوروغوياني لويس سواريز الذي خضع لعملية جراحية في ركبته في 12 كانون الثاني/يناير الماضي وسيغيب حتى منتصف أيار/مايو المقبل.

ويبقى معرفة ما إذا كان برشلونة سيحاول هذه المرة المطالبة بتعزيز صفوفه. ولا يمكن تفعيل هذا الخيار خارج فترات الانتقالات إلا في حال غياب لاعب ما لأكثر من خمسة أشهر بعد تقييم ملفه الطبي من طرف الاتحاد الاسباني للعبة. ويجب أن يكون اللاعب الذي سيعوضه يلعب في إسبانيا أو أن يكون بدون ناد، ولا يمكنه اللعب في المسابقات الأوروبية.