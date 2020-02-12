اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، استقبال جماهيري لبعثة الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الترجي.

وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري. سيد عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل السوبر قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالناي الأهلي، السفر إلى الإمارات قبل بعثة النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري والمقرر لها يوم 20 فبراير الجاري في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. Advertisements أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه متعجب من تصرفات الأهلى بشأن تحديد موعد مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى، وهو نفس موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا. رسمياً.. وادى دجلة يعلن إنهاء تعاقد جونيس بعد ثلاثية المصرى أعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

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