جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى.. عبدالله السعيد ينفرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 مباراة واحدة ضمن الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف المقاولون العرب نظيره بيراميدز على استاد الجبل الأخضر. فيديو.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعود للمربع الذهبى حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز. Advertisements وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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