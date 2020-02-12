شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : الاهلى صاحب الكلمة العليا فى الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال الغندور خلال برنامج على قناة الزمالك، إنه يتوقع انصياع الكاف لطلب الأهلي لأن الأمور تدار داخل الاتحاد الأفريقي بالعلاقات والأهلي له الكلمة العليا.
وتوقع الغندور وأن يستجيب الكاف لطب الأهلي على أن يلعب الزمالك مباراته يوم 28 وبالتالي سيكون الأهلي حصل على راحة لمدة يوم أكثر من الزمالك.
ويواجه الزمالك نظيره الترجي الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال.
ويلتقي الزمالك امام الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال ويقام الذهاب يوم 28 تو 29 من الشهر الجاري، على أن تكون العودة يوم 6 او 7 مارس المقبل.
حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السادسة مساء يوم 29 فبراير المقبل موعدًا لمباراة الأهلى مع فريق صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة أفريقيا، كما حدد الاتحاد الأفريقى يوم 7مارس موعدا لمباراة العودة المقرر إقامتها فى جنوب أفريقيا .
وتأهل الأهلى لدور الـ8 محتلا المركز الثانى فى مجموعته فيما تأهل صن داونز كأول مجموعته.
وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء أمس الاثنين على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور : الاهلى صاحب الكلمة العليا فى الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.