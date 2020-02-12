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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020، فى مقدمتها بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعود للمربع الذهبى.

وصلت اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري. Advertisements أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه متعجب من تصرفات الأهلى بشأن تحديد موعد مباراة الذهاب أمام صن داونز الجنوب أفريقى يوم 29 فبراير الجارى، وهو نفس موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى ذهاب دور الـ8 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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