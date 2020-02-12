شكرا لقرائتكم خبر عن الزملكاوية يطالبون بالفوز على الترجى وإهداؤه لسعد محمد المصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريبه الأول في قطراليوم، استعدادًا للسوبر الأفريقي بتقسيمة في منتصف الملعب بدون مشاركة حراس المرمى وذلك بناء على رغبة المدير الفني الفرنسي باتريس كاريترون.

وطالبت جماهير الزمالك بالفوز على الترجى، والتتويج بالسوبرالأفريقى لرسم البسمة على وجه لاعبها سعد محمد ناشىء نادى الزمالك الذى يعانى من سرطان الدم، حيث شارك هاشتاج "السوبر لسعد محمد" قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

تنوعت التغريدات من خلال الهاشتاج، حيث كتب أحمد عبد الوهاب: "الزمالك ده نور حياتنا.. هنشجعه لحد مماتنا.. بندعيله بالنصر فى صلواتنا.. هو الكنز وأغلى ثرواتنا السوبر لسعد محمد"، وغرد آخر: "كل الدعم للاعبين في السوبر الأفريقي واللي جاي بعده.. وانتوا قدها.. إحنا الزمالك ونقدرعلى أي حاجة بعون الله.. وإحنا من حقنا نفرح وسعد محمد يستحق ترسموا البسمة على وجهه الجميل".

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يشار إلى أنه غاردت بعثة الزمالك، صباح اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة متجهة إلى قطر من خلال رحلة "ترانزيت" عبر الأردن لعدم وجود رحلات طيران مباشرة بين القاهرة والعاصمة القطرية "الدوحة"، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، التى يشارك فيها أبناء ميت عقبة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية فى النسخة الماضية ويتواجد بها بطل تونس بصفته بطل النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقي في قطر.