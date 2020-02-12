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سيدات طائرة سبورتنج يتأهلن إلى نهائى البطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة 3/0  في إطار نصف  نهائي البطولة العربية التي تستضيفها الإمارات، ليتأهل إلى النهائي  .

نجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج في الفوز على الأهلى البحرينى 3/0  أمس الإثنين في إطار دور ربع النهائي.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشارقة الإماراتى بنتيجة 3-1 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول بالبطولة العربية للأندية السبت .

وتأهل فريق سبورتنج الى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة، في  ظل تحقيق الفوز على نظيره الصفاقسى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى إطار أولى مواجهاته بالبطولة العربية  الثلاثاء الماضى، قبل أن يحصل على راحة يومى الأربعاء والخميس على التوالي وينجح فى الفوز على جامعة نورة السعودى بنتيجة 3/0 .

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ويسعى فريق سيدات سبورتنج إلى تحقيق ميدالية في هذه البطولة، في ظل الخبراتت التي يتمتع بها لاعبات الفريق السكندرى، حيث يضم الفريق السكندى عدد من اللاعبات المميزات وأبرزهن، نيرمين المنشاوى لاعبة الأهلى السابقة ولينا طارق عبده .

وقامت لجنة المسابقات بتأجيل لقاءات سبورتنج فى الدور الممتاز حتى عودة الفريق الذى يسعى إلى العودة إلى أرض الوطن بلقب البطولة .

تقام الجولة الثالثة بدوري السيدات يوم الجمعة المقبلة، بمواجهات بين كل من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع المقاولون والجزيرة مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس والصيد مع أصحاب الجياد.

أما الجولة الرابعة تقام يوم الجمعة الموافق 21 فبراير الجارى، بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الصيد والزهور مع الزمالك والمقاولون مع الجزيرة والأهلى مع سموحة والطيران مع الشمس .

 

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