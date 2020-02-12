شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الريشة يتصدر مجموعته بالبطولة الأفريقية في القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

واحتل "الفراعنة" صدارة المجموعة بعد الفوز على كل من سيراليون والكاميرون والمغرب بنتيجة واحدة وهي 5 - 0، فيما فاز منتخبنا على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 4 - 1.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا غدًا مع نظيره منتخب موريشيوس في قبل نهائي البطولة القارية، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع نظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات نفس الدور.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز.

وتشهد البطولة مشاركة 14 منتخبا هم، مصر والجزائر والمغرب وتونس وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومورشيوس وسيراليون وزامبيا وزيمباوبوي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وأوعندا وبتسوانا.

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وتضم قائمة المنتخب الوطني المقرر مشاركتها في منافسات البطولة كل من، أحمد صلاح وأدهم حاتم ومحمد مصطفى وعبد الرحمن عبد الحكيم ومحمود منتصر ومنير فايز في منافسات فردي الرجال.

كما تضم القائمة في منافسات فردي السيدات كل من، ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد. ويشارك في منافسات وزجي الرجال، أحمد صلاح ومعه أدهم حاتم، ومحمد مصطفى ومعه عبد الرحمن عبد الحكيم وأيضا محمود منتصر ومعه منير فايز.

وفي زوجي السيدات، هادية حسني معها ضحى هاني، وجنا أشرف ومعها نور يسري وأيضًا رحمة محمد ومعها هنا زاهر، وفي زوجي المختلط أحمد صلاح ومعه هادية حسني، وأدهم حاتم ومعه ضحى هاني وأخيرًا عبد الرحمن عبد الحكيم ومعه جنا أشرف.

ومن جانبه أكد هشام التهامي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن البطولة تمثل أهمية كبيرة للمنتخبات المشاركة، نظرًا لإدراجها ضمن البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى كونها مؤهلة أيضا لبطولة العالم.