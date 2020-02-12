حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، استقبال جماهيري لبعثة الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الترجي. صور.. استقبال جماهيري لبعثة الزمالك استعدادا للسوبر الأفريقي أمام الترجي فيديو.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعود للمربع الذهبى "كاف" يُحدد موعد مباراتى الزمالك والترجي التونسي بدوري الأبطال مصادر: الزمالك يتجه للتفاوض مع وليد سليمان وحسام عاشور الأهلي يواجه صن داونز في السادسة مساء بذهاب ربع نهائي الأبطال سيد عبد الحفيظ يسبق بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل السوبر Advertisements قفشة يغيب عن مران الأهلى الجماعى بعد مواجهة الطلائع مرتضى منصور: الزمالك متمسك بمواجهة الترجى يوم 29 فبراير رسمياً.. وادى دجلة يعلن إنهاء تعاقد جونيس بعد ثلاثية المصرى مصدر بالإسماعيلى: لا نعرف شيئًا عن سفر باهر المحمدى لألمانيا

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