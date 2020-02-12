جدول ترتيب الدوري المصري.. الأهلي يتصدر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 مباراة واحدة ضمن الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى المصرى حيث استضاف المقاولون العرب نظيره بيراميدز على استاد الجبل الأخضر.

فيديو.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويعود للمربع الذهبى

أحرز محمد حمدى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 36 مستغلاً الأخطاء الساذجة من خط دفاع ذئاب الجبل وحارس مرماه، ثم أحرز الغانى جون أنطوى الهدف الثانى لبيراميدز فى الدقيقة 39 بسبب أخطاء دفاعية أيضًا، وفى الشوط الثانى حالف المقاولون سوء حظ كبير وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق أمام مرمى بيراميدز لينتهى اللقاء بفوز الأخير بهدفين دون رد.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان ، خط الدفاع: طارق طه - محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون، خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عما دونجا- أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة، خط الهجوم: جون أنطوي.

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وخاض المقاولون المباراة بتشكيل مكون من.. حسن شاهين في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير ثابت، طاهر محمد طاهر، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، معروف يوسف، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.